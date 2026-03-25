Nonostante le richieste pubbliche della premier di dimettersi, la ministra Daniela Santanché non ha annunciato alcuna intenzione di lasciare il proprio incarico. La questione ha attirato l’attenzione dei media, mentre il governo non ha ancora ufficializzato eventuali mosse ufficiali. La situazione rimane aperta, senza comunicati ufficiali o cambiamenti all’interno dell’esecutivo.

Nonostante il pressing della premier Meloni, che ha auspicato pubblicamente le sue dimissioni in un comunicato, la ministra Daniela Santanché non sembra intenzionata a farsi da parte. Mercoledì 25 marzo 2026 si è regolarmente presentata in ufficio e se ne è andata senza rilasciare dichiarazioni. Cosa succede se non si dimette? La presidente del Consiglio ha la facoltà di rimuoverla dal suo incarico? Il premier non può chiedere al capo dello Stato la revoca di un ministro. Secondo l’articolo 92 della Costituzione, «il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri». La Carta non prevede però la possibilità opposta, ovvero che il premier proponga al capo dello Stato la revoca di un ministro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa succede se la ministra Santanchè non si dimette

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