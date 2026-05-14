Cosa sappiamo dell' ipnosi clinica a Firenze

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ipnosi clinica si sta diffondendo sempre più nel panorama terapeutico e medico a Firenze e in Toscana. Viene impiegata per affrontare problematiche psicologiche, gestire il dolore cronico e supportare interventi sanitari. La sua applicazione si rivolge a pazienti che cercano soluzioni alternative o complementari ai trattamenti tradizionali. La pratica viene adottata da professionisti del settore in varie strutture della regione, coinvolgendo diversi ambiti di intervento.

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A me gli occhi? Ma nemmeno per idea. L’ipnosi sta diventando un metodo sempre più utilizzato nell’ambito psicoterapeutico e medico, fiorentino e toscano, per risolvere problematiche psicologiche o di dolore cronico, oppure come supporto ad interventi sanitari. Quando ce ne parlano, la mente di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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