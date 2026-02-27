La lite in strada la fuga e le coltellate in casa | cosa sappiamo dell'omicidio della scorsa notte a Firenze

Nella notte a Firenze, due uomini sono stati coinvolti in una rissa scoppiata in strada vicino alla stazione di Rifredi, dove si concentrano spesso attività di spaccio. Durante il confronto, uno dei partecipanti ha lasciato il luogo dell’alterco, per poi fare ritorno con un coltello e colpire un altro uomo all’interno di un’abitazione, provocando un omicidio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

La lite sarebbe scoppiata in strada tra due coppie di uomini, tre italiani ed uno straniero, all'altezza della stazione ferroviaria di Rifredi, luogo noto per i numerosi casi di spaccio di stupefacenti, soprattutto droghe pesanti.