Cosa fare in città | gli eventi del weekend del 16 e 17 maggio

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la città e le aree limitrofe si preparano a ospitare numerosi eventi. Sono previsti spettacoli, concerti e mostre aperte al pubblico, oltre a visite guidate in diversi luoghi. Per le famiglie ci saranno luna park e sagre, mentre nelle piazze si svolgeranno fiere, mercatini e festival di street food. Questi appuntamenti coinvolgono sia le zone urbane che le aree naturali circostanti, offrendo un’ampia varietà di iniziative per i cittadini.

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Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, luna park, sagre, fiere, mercatini, street food, festival e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Florence in May: Weather, Events, and What to Do Sullo stesso argomento Leggi anche: Cosa fare in città: tutti gli eventi del weekend del 1° maggio Cosa fare in città: gli eventi del weekend del 28 e 29 marzoGli spettacoli, i concerti, le fiere e i mercatini, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del weekend tra Novara e il Vco In arrivo un fine... Argomenti più discussi: Cosa fare in città: gli eventi del week end del 9 e 10 maggio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'8 al 10 maggio: tutti gli eventi; Eventi della settimana: cosa fare a Bologna dal lunedì al venerdì; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio. Anche stasera ci saranno più di 10mila tifosi Non per il miracolo, ma per il desiderio di stringersi nelle difficoltà e mostrare affetto Una cosa inconcepibile per snob e fighetti della nostra città che però se ne devono fare una ragione: La #Reggiana è come la ma x.com 1° maggio: che cosa fare e vedere in famigliaEcco tante idee per passare un Primo maggio in famiglia, divertendosi, ma anche spiegando ai bambini perché si fa festa. focusjunior.it