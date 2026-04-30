Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall' 1 al 3 maggio 2026

Da veronasera.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 al 3 maggio 2026, Verona e la sua provincia offrono diverse iniziative e eventi per il weekend. Tra queste, torna la Festa della Fragola a Buttapietra, alla sua seconda edizione, dedicata a questo frutto. Per chi desidera pubblicare un evento sulla piattaforma locale, è possibile farlo tramite la sezione dedicata sul sito. La città e i comuni circostanti propongono inoltre altre attività e manifestazioni da scoprire durante il fine settimana.

Tutte le migliori iniziative in programma nel territorio veronese durante il weekend dall'1 al 3 maggio 2026Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare quiL'EVENTO TOPFragolosaA Buttapietra torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma.🔗 Leggi su Veronasera.it

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