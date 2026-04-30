Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall' 1 al 3 maggio 2026

Dal 1 al 3 maggio 2026, Verona e la sua provincia offrono diverse iniziative e eventi per il weekend. Tra queste, torna la Festa della Fragola a Buttapietra, alla sua seconda edizione, dedicata a questo frutto. Per chi desidera pubblicare un evento sulla piattaforma locale, è possibile farlo tramite la sezione dedicata sul sito. La città e i comuni circostanti propongono inoltre altre attività e manifestazioni da scoprire durante il fine settimana.

Tutte le migliori iniziative in programma nel territorio veronese durante il weekend dall'1 al 3 maggio 2026Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare quiL'EVENTO TOPFragolosaA Buttapietra torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma.🔗 Leggi su Veronasera.it Centrale Sport #12 – Analisi Cesena, Basket Forlì e Ravenna, Volley e Motori Notizie correlate Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 2 e domenica 3 maggioUn fine settimana ricco di eventi in tutta la Ciociaria! Variegate le proposte dedicate ai bambini. Weekend lungo del Primo Maggio, cosa fare a Pisa e provinciaLa Festa dei lavoratori del 1° Maggio quest'anno regala un giorno di riposo in più, da trascorrere piacevolmente all'aperto con i tanti eventi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 aprile 2026; Cosa fare a Verona e provincia dal 24 al 26 aprile 2026; Il programma del 25 Aprile a Verona: concerti, dibattiti e memoria; COSA FARE A MAGGIO A VERONA? – VISIT VERONA.NET. Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 aprile 2026Mercatini, appuntamenti enogastronomici, feste, la Domenica della sostenibilità e molti altri eventi tutti da scoprire ... veronasera.it Il programma del 25 Aprile a Verona: concerti, dibattiti e memoriaVerona per il 25 aprile, si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma civile e culturale di alto profilo ... veronaoggi.it La Coruña, Galizia - Spagna Cosa fare e cosa vedere - facebook.com facebook Cosa fare a Milano oggi 29 aprile: Giorgio Panariello al TAM e Gianni Bismark ai Magazzini Generali milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com