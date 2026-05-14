Cosa faccio per mantenermi in forma? Squat mentre mi lavo i denti e calisthenics usando il peso del mio corpo | Hannah Waddingham racconta la sua routine

L’attrice nota per il suo ruolo in una serie televisiva ha condiviso come integra l’attività fisica nella sua giornata, spiegando di eseguire squat mentre si lava i denti e di praticare calisthenics sfruttando il peso del proprio corpo. La sua routine, che combina esercizi semplici e pratici, sta attirando l’attenzione sui social e tra i media. La sua scelta di allenarsi anche durante le attività quotidiane sembra trovare spazio tra le persone interessate a mantenersi in forma con metodi pratici.

Hannah Waddingham è la star di Ted Lasso e il suo approccio al benessere sta facendo il giro di social e settimanali. Il motivo? Seguire i suoi consigli è molto semplice: nessun allenamento estremo come spesso vediamo nelle Instagram stories delle star. “Mentirei se dicessi che faccio molto. Solo un po’ di calisthenics usando il peso del mio corpo e qualche peso leggero per 20 minuti al mattino”, ha spiegato a Women’s Health. Cos’è la calistenia? Lo spiega l’esperta di fitness Kim Hawley a Good Housekeeping: “È una una forma di allenamento che utilizza il peso del corpo come resistenza, ma non lasciatevi ingannare pensando che sia facile. Ai livelli più avanzati può diventare davvero impegnativa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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