Ted Lasso 4 | Hannah Waddingham svela quando dovrebbero debuttare gli episodi inediti

Hannah Waddingham annuncia che gli episodi inediti di Ted Lasso 4 arriveranno tra poche settimane, spiegando che il ritardo è dovuto a problemi di produzione. L'attrice ha condiviso che le riprese sono state completate da poco e che il team lavora intensamente per rispettare la data di debutto. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia il ritorno della serie. La data precisa resta ancora da confermare.

© Movieplayer.it - Ted Lasso 4: Hannah Waddingham svela quando dovrebbero debuttare gli episodi inediti

L'interprete di Rebecca nello show targato Apple TV ha condiviso un gradito aggiornamento sul ritorno dello show con Jason Sudeikis. Hannah Waddingham ha svelato quando dovrebbero debuttare gli episodi della stagione 4 di Ted Lasso, l'amata serie con protagonista Jason Sudeikis. L'attrice, durante un'intervista rilasciata in occasione dei BAFTA Film Awards nella serata di domenica, ha infatti parlato del ritorno dello show sulla piattaforma di streaming Apple TV. La rivelazione dell'interprete di Rebecca sul ritorno di Ted Lasso Hannah Waddingham ha risposto alle domande di Deadline condividendo qualche aggiornamento sulle prossime puntate di Ted Lasso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Ted Lasso 4, ora sappiamo quando usciranno i nuovi episodi su Apple TVLa quarta stagione di Ted Lasso arriverà su Apple TV a breve. Apple TV svela il 2026 | Dal ritorno di “Ted Lasso” al debutto di Titan X in “Monarch”Questa mattina a Los Angeles, Apple TV ha annunciato i suoi piani per il 2026. Ted Lasso Season 4: Release Window & RECAST Reveal!