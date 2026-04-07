Nella puntata di Pasquetta di Affari Tuoi, è stata protagonista Francesca, una giovane toscana di 26 anni che, praticante notaio, si occupa anche di lighting design in discoteca per sostenersi. Durante l’episodio, ha spiegato come si mantiene lavorando nel settore dell’illuminazione, incontrando il suo attuale fidanzato nel contesto lavorativo. La puntata ha mostrato il suo impegno tra studio e lavoro pratico, senza ulteriori dettagli sulla sua vita privata o altre attività.

Nella puntata di Pasquetta di Affari Tuo protagonista assoluta è stata Francesca, 26enne toscana praticante notaio che per mantenersi lavora come lighting designer in discoteca, dove ha conosciuto il fidanzato Davide. La partita è stata ricca di tensione: partita in salita con l’uscita precoce dei 200mila euro, Francesca ha rifiutato offerte crescenti (30, 35 e 40mila euro) nonostante i consigli dei genitori e le esitazioni.Il clima si è scaldato con siparietti leggeri (come lo “scarpombrello” di Herbert Ballerina), ma il momento decisivo è arrivato nel finale. Dopo aver sfiorato il colpaccio, Francesca ha subito due colpi duri: l’uscita dei 100mila euro e una gufata di De Martino, che ironizzando ha detto: "Giusto, anche perché stai per trovare i 10 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Francesca spiazza tutti: "Cosa faccio per mantenermi", impensabile

Affari Tuoi, Herbert Ballerina spiazza De Martino: "Cosa faccio nella vita"La puntata del 14 gennaio di Affari tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, è stata ricca di divertimento, tensione e momenti emozionanti.

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