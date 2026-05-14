cosa dice il primo test del sistema suborbitale sulle ambizioni spaziali italiane

Il primo test del sistema suborbitale del programma Aviolancio rappresenta un passo importante per le ambizioni spaziali italiane, anche se l’attenzione si concentra più su quello che lascia presagire che sui risultati tecnici immediati. Si tratta di un evento che apre nuove possibilità nel settore aerospaziale, senza tuttavia fornire dettagli specifici sui successi o insuccessi del test.

Il primo test del sistema suborbitale del programma Aviolancio segna un passaggio che, più che per l’aspetto tecnico in sé, conta per quello che lascia intravedere. Non siamo ancora davanti a una capacità operativa di lancio orbitale, ma a un dimostratore che serve a verificare se un’architettura completamente nuova può funzionare: trasporto aereo, rilascio in quota, accensione del vettore, gestione della missione e raccolta dati. Dietro il programma c’è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. I partner coinvolti sono: T4i per lo sviluppo del sounding rocket a propulsione ibrida; GMV per l’avionica del sounding rocket; FTR Enterprises per l’operatore aereo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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