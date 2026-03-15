In Francia, quasi 49 milioni di elettori si preparano a votare nel primo turno delle elezioni municipali, che coinvolge circa 35 mila comuni. La consultazione rappresenta un momento importante per diverse forze politiche, tra cui il Rassemblement National e i Verdi, che tentano di consolidare posizioni nelle città. Il risultato di queste elezioni potrebbe influenzare gli equilibri politici in vista delle presidenziali del 2027.

Quasi 48,7 milioni di elettori sono chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni municipali in circa 35 mila comuni francesi. Si tratta dell’ultimo grande appuntamento elettorale prima delle presidenziali del 2027 e, pur restando un voto fortemente legato alle dinamiche locali, il risultato sarà letto anche in chiave nazionale. L’attenzione è concentrata soprattutto sulle grandi città dove i risultati possono offrire indicazioni sulla tenuta della destra tradizionale, sulla capacità di radicamento del Rassemblement National, sulle possibilità di sopravvivenza del blocco macroniano nei territori e sulla tenuta delle alleanze a sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia al voto, la sfida nelle città, il test del Rn, il rischio per i verdi: cosa c’è in gioco con vista sulle presidenziali del 2027

Articoli correlati

Francia al voto per i sindaci, test per le presidenziali 2027: cosa c’è in ballo(Adnkronos) – Sono 48,7 milioni gli elettori francesi chiamati alle urne per i due turni delle elezioni municipali in programma oggi, domenica 15...

Francia al voto per scegliere 35 mila sindaci. Test per Macron in vista delle presidenzialiIn Francia tornata elettorale 'monstre' che porterà all'elezione di 35 mila sindaci.

Una raccolta di contenuti su Francia al voto la sfida nelle città il...

Temi più discussi: Elezioni in Francia per la nomina di 35mila sindaci. Test per l'Eliseo; Francia al voto oggi e domenica prossima per 35mila sindaci, test per l’Eliseo: cosa c’è in ballo; Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto; La Francia al voto, Rn punta su Marsiglia.

Francia al voto, la sfida nelle città, il test del Rn, il rischio per i verdi: cosa c’è in gioco con vista sulle presidenziali del 2027Parigi, Marsiglia, Lione e Le Havre sono i principali campi di prova di municipali che vanno oltre il dato locale e anticipano già gli equilibri politici in vista della corsa all’Eliseo ... ilgiornale.it

Francia al voto per scegliere 35 mila sindaci. Test per Macron in vista delle presidenzialiIn Francia tornata elettorale 'monstre' che porterà all'elezione di 35 mila sindaci. Ma anche un test politico chiave per il ... iltempo.it

L'Ucraina riceverà quest'anno un nuovo sistema di difesa aerea Samp/T dalla Francia e lo testerà contro i missili balistici russi come alternativa al sistema americano Patriot. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. #ANSA facebook

La Francia ha vinto il Sei Nazioni maschile di rugby, segnando i punti decisivi all’ultimo minuto x.com