Spazio successo per il primo test del sistema suborbitale del programma Aviolancio
È stato completato con successo il primo test dimostrativo del sistema suborbitale nell’ambito del programma “Aviolancio”, promosso dalla presidenza del Consiglio. La missione ha coinvolto un razzo di dimensioni contenute che ha raggiunto l’altezza prevista, confermando il funzionamento del sistema di lancio. L’obiettivo era verificare le capacità tecniche del sistema e la sua affidabilità in vista di futuri sviluppi.
Si è conclusa con successo la prima missione dimostrativa del sistema suborbitale sviluppato nell’ambito del programma “Aviolancio”, un’iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio. Il test rappresenta un passaggio rilevante per lo sviluppo di una capacità nazionale autonoma di accesso allo spazio, con la verifica in condizioni reali dell’intero sistema di lancio aviotrasportato. La missione si è svolta nel Golfo del Messico, con decollo dallo Houston Spaceport in Texas a bordo di un velivolo vettore Alpha Jet. Dopo il rilascio, il lanciatore suborbitale ha completato il proprio profilo di volo, consentendo di testare tutte le fasi operative previste.🔗 Leggi su Formiche.net
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