Spazio successo per il primo test del sistema suborbitale del programma Aviolancio

È stato completato con successo il primo test dimostrativo del sistema suborbitale nell’ambito del programma “Aviolancio”, promosso dalla presidenza del Consiglio. La missione ha coinvolto un razzo di dimensioni contenute che ha raggiunto l’altezza prevista, confermando il funzionamento del sistema di lancio. L’obiettivo era verificare le capacità tecniche del sistema e la sua affidabilità in vista di futuri sviluppi.