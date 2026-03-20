Parabiago il cordoglio del sindaco Raffaele Cucchi per la scomparsa di Umberto Bossi

Il sindaco di Parabiago ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, definendo la perdita un dolore umano prima ancora che politico. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un'occasione pubblica e rappresenta un gesto di vicinanza alla famiglia e a chi lo ha conosciuto. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha suscitato reazioni tra cittadini e rappresentanti locali.

Parabiago (Milano), 20 marzo 2026 – - "La scomparsa di Umberto Boss i “è innanzitutto un dolore umano, prima ancora che politico”. A sottolinearlo è il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, che ricorda il fondatore della Lega come una figura centrale non solo nella storia politica italiana, ma anche nel percorso personale di molti amministratori locali. “Perdiamo il fondatore della Lega, il Senatùr, ma soprattutto una persona che ha dedicato tutta la sua vita a dare voce a un Nord che allora non si sentiva ascoltato”, afferma Cucchi, evidenziando il ruolo di Bossi nel rappresentare le istanze dei territori. Il primo cittadino parabiaghese... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parabiago, il cordoglio del sindaco Raffaele Cucchi per la scomparsa di Umberto Bossi Articoli correlati Leggi anche: La scomparsa del “Senatùr”. È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: aveva 84 anni Umberto Bossi morto a 84 anni, i messaggi di cordoglio per il Senatur da Antonio Tajani a Guido CrosettoUmberto Bossi è morto a 84 anni e con la scomparsa del “Senatur” se ne va il fondatore di quella Lega (Nord) dura e pura che inizialmente puntava...