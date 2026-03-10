Braceria Bifulco terza Edizione di Emozione tra le Stelle

Il 18 marzo 2026 si terrà presso la Braceria Bifulco la terza edizione di “Emozione tra le Stelle”. L’evento è dedicato alla memoria di Luciano Bifulco, noto come un imprenditore e ristoratore italiano che ha rivoluzionato il modo di intendere la carne. La manifestazione si svolge nella sede della braceria, che porta il suo nome, e celebra la sua figura nel settore gastronomico.

Il 18 marzo 2026, presso la Braceria Bifulco, si terrà la terza edizione di "Emozione tra le Stelle", l'evento dedicato alla memoria di Luciano Bifulco, figura emblematica dell'imprenditoria gastronomica italiana, macellaio visionario e ristoratore che ha saputo rivoluzionare il concetto di carne nel nostro Paese.La manifestazione nasce per onorare l'eredità umana e professionale di Luciano Bifulco: un uomo che, con straordinaria lungimiranza, ha ideato un nuovo metodo di produzione e valorizzazione della carne, contribuendo in modo determinante a scrivere una pagina fondamentale della cucina italiana contemporanea.