A Corsico, il presidio di sicurezza in via Cavour ha portato a una piazza che si presenta quasi vuota. La presenza ristretta di persone solleva domande sul motivo di questa diminuzione di afflusso. Dopo la segnalazione alla Prefettura, si attende una risposta da parte dell’amministrazione comunale. La situazione ha attirato l’attenzione di chi frequenta l’area, ma al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle prossime mosse.

? Punti chiave Perché la piazza di via Cavour è rimasta quasi deserta?. Come reagirà l'amministrazione dopo la segnalazione alla Prefettura?. Quali nuove misure adotterà il Comune per vigilare fino all'una?. Chi ha causato la rissa tra i clienti e gli ubriachi?.? In Breve Presidio di via Cavour con circa 40 partecipanti e Filippo Errante tra i promotori.. Aggressione di sabato scorso tra ubriachi e clienti nei locali di via Cavour.. Installazione di cento nuove telecamere e prolungamento turni polizia fino alle 01:00.. Segnalazione dell'episodio alla Prefettura e ai carabinieri da parte del sindaco Ventura.. Circa 40 persone, tra cui diversi esponenti politici, hanno partecipato ieri sera al presidio organizzato in via Cavour a Corsico per discutere della sicurezza locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corsico, presidio per la sicurezza in via Cavour: piazza quasi vuota

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