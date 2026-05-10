Accoltellamento in centro a Corsico | 40enne ferito in via Cavour

Ieri sera a Corsico, nel centro cittadino, si è verificato un episodio di violenza in cui una persona di 40 anni è stata ferita con un coltello in via Cavour. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cosico (Milano) 10 maggio 2026 - Grave fatto di sangue ieri sera a Corsico, nel pieno centro cittadino. Un uomo di 40 anni è stato accoltellato nella centralissima via Cavou r, in un momento in cui la strada era particolarmente affollata di persone sedute ai tavolini di bar e locali della zona. L'intervento del 118. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 di Milano, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La causa? Una battuta su una donna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellamento in centro a Corsico: 40enne ferito in via Cavour ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Accoltellamento in pieno centro, giovane ferito al toraceGrave episodio nel pomeriggio a Lipari, dove un giovane è stato accoltellato da un uomo in pieno giorno. Leggi anche: Accoltellamento nel centro storico di Salerno: minore ferito alla schiena