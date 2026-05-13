A Corsico, il presidio di sicurezza installato in via Cavour dopo un episodio di violenza si è rivelato inefficace, secondo quanto riferito dagli abitanti. La questione della tutela nelle strade del comune è un tema che coinvolge numerosi residenti, che continuano a segnalare problematiche legate alla sicurezza pubblica. La zona interessata, come altre aree dell’hinterland milanese, resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Corsico (Milano), 13 maggio 2026 - Il problema sicurezza esiste ed è sentito, come in molti altri comuni dell’hinterland milanese. Tuttavia, la manifestazione organizzata ieri sera in via Cavour, dopo la violenta aggressione avvenuta sabato sera tra la folla e i tavolini dei bar, ha registrato una partecipazione limitata. Al presidio promosso dal centrodestra erano presenti circa trenta o quaranta cittadini, per la maggior parte esponenti politici. Corsico, presidio cittadini per la sicurezza per le strade dopo gli ultimi episodi di violenza in via Cavour - 13 maggio 2026 - foto SpfAnsa “Il tema della sicurezza deve essere affrontato con serietà e responsabilità – dichiara il sindaco Stefano Ventura – al di là delle bieche strumentalizzazioni politiche a fini elettorali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza a Corsico, il presidio post aggressione in via Cavour si rivela un flop

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