Adescavano turisti all'aeroporto di Fiumicino oltre 30mila euro di multa per nove Ncc senza licenza

Nove conducenti senza licenza sono stati sanzionati a Fiumicino, con multe complessive superiori ai 30.000 euro. Quattro di loro erano in servizio fuori dagli spazi autorizzati, mentre gli altri cinque esercitavano senza alcuna autorizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha riguardato attività di accompagnamento di turisti all’aeroporto, con riscontri immediati sulle irregolarità dei servizi offerti.