Corsa in montagna | a Talamona grande successo per la San Giorgio Vertical
Mercoledì a Talamona si è svolta la quarta edizione di San Giorgio Vertical, una gara di corsa in montagna organizzata dal Team K2 Valtellina. Hanno partecipato oltre 580 atleti, tra cui Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, che sono tornati a competere anche quest’anno. La manifestazione, denominata “Only Up”, ha visto il coinvolgimento di numerosi appassionati e sportivi provenienti da diverse zone. La gara si è corsa lungo un percorso di salita in ambiente montano, attirando un pubblico numeroso lungo il tracciato.
Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, ancora loro. In più di 580 mercoledì a Talamona hanno dato vita a una grande quarta edizione di San Giorgio Vertical, la gara “Only Up” organizzata dal Team K2 Valtellina. Numeri alla mano il Circuito GoInUp Vertical sta diventando un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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Valsusaoggi. . IN PUNTA AL MONTE SAN GIORGIO: EMOZIONI DOPO LA CORSA IN MONTAGNA VERTICAL Mercoledì 6 maggio 2026 Video di Laura Bellando - Facebook facebook
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