Corsa in montagna | a Talamona grande successo per la San Giorgio Vertical

Mercoledì a Talamona si è svolta la quarta edizione di San Giorgio Vertical, una gara di corsa in montagna organizzata dal Team K2 Valtellina. Hanno partecipato oltre 580 atleti, tra cui Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, che sono tornati a competere anche quest’anno. La manifestazione, denominata “Only Up”, ha visto il coinvolgimento di numerosi appassionati e sportivi provenienti da diverse zone. La gara si è corsa lungo un percorso di salita in ambiente montano, attirando un pubblico numeroso lungo il tracciato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, ancora loro. In più di 580 mercoledì a Talamona hanno dato vita a una grande quarta edizione di San Giorgio Vertical, la gara “Only Up” organizzata dal Team K2 Valtellina. Numeri alla mano il Circuito GoInUp Vertical sta diventando un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Una gara di grande importanza: la Life365.eu ospita San Giorgio Referendum 2026: il grande dibattito a Castel San GiorgioUn dibattito pubblico si preparerà a Castel San Giorgio per affrontare le ragioni del SÌ e del NO sul Referendum Confermativo previsto per il 22 e 23... Argomenti più discussi: CRONOSCALATA MONTE SAN GIORGIO: TUTTI I VINCITORI; RisciöUp: la prima di Filippo Bertazzini, la terza di Sveva Della Pedrina; I vertical protagonisti delle serali: Paolo Daniele e Martina Ghigo conquistano il Vertikandù, a Stefano Vota e a Erica Zucalli la cronoscalata al Monte San Giorgio. Uisp Emilia-Romagna (@UispERtutti) / Posts and Replies x.com San Giorgio Vertical GoInUp: Crippa e Della Pedrina sbancano TalamonaGrandi numeri a Talamona nel quarto dei dodici appuntamenti del circuito only-up benefico e solidale della Bassa Valtellina ... sportmediaset.mediaset.it