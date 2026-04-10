Una gara di grande importanza | la Life365eu ospita San Giorgio

Sabato pomeriggio alle 16.30, la palestra Villa Romiti ospiterà la partita tra la squadra locali e la Pallavolo San Giorgio. La gara è considerata decisiva per il proseguimento della stagione di entrambe le formazioni. I tifosi sono attesi numerosi per seguire l'incontro, che si preannuncia molto combattuto. La partita si svolgerà in una struttura che può accogliere un buon numero di spettatori.

Sabato pomeriggio, alle 16.30, la Life365.eu ospita al Villa Romiti la Pallavolo San Giorgio per una gara di grande importanza per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Se le piacentine, reduci dal successo per 3-0 contro Modena dopo un periodo non certo semplice, cercano in Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della TeodoraTerminata la sosta, è subito scontro ad alta quota per la Querzoli, di scena a San Marino per placare la ‘furia’ dei Titani. Leggi anche: Una sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà: dura trasferta ad Ostiano per la Life365.eu Temi più discussi: San Giorgio in Salici, campane da trofeo: vinto l’Emergenti a San Pietro di Lavagno; Ravenna: tutte le vittorie delle società FVG; Con il Villa Paradiso Alps Open si alza il sipario sull’Italian Pro Tour presented by Buccellati; Eventi religiosi, gastronomici e culturali: tornano 'Le Taverne all’ombra del Campanile'. Una gara di grande importanza: la Life365.eu ospita San GiorgioPer la Libertas, apparsa in crescita nelle ultime settimane, si tratta di una bella occasione per provare ad alleggerirsi, per evitare un finale di stagione di rincorsa e sempre con il fiato sospeso ... today.it Trail del Monte San Giorgio: la gara si avvia verso il sold out.Il Trail del San Giorgio, che ad oggi ha già superato i 300 iscritti, si avvia verso il sold out. Le iscrizioni chiuderanno a quota 350. Vi presentiamo gli atleti favoriti, uomini e donne, sulla gara ... sportmediaset.mediaset.it Rapimento Maddaluno a San Giorgio a Cremano, la Procura non vuole concedere sconti e ha invocato pene severe per Renato Franco, Giovanni Franco e Antonio Amaral Pacheco de Olivera. Il pubblico ministero ha chiesto per i due fratelli rispettivamente 1 - facebook.com facebook L’eremo di San Giorgio, la Madonna delle Fontane e la fede di Caino x.com