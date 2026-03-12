Referendum 2026 | il grande dibattito a Castel San Giorgio

A Castel San Giorgio si terrà un dibattito pubblico in vista del referendum confermativo programmato per il 22 e 23 marzo 2026. L'incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti che esporranno le ragioni a favore e contro la consultazione popolare. L'obiettivo è informare i cittadini sulle diverse posizioni in vista della consultazione.

Un dibattito pubblico si preparerà a Castel San Giorgio per affrontare le ragioni del SÌ e del NO sul Referendum Confermativo previsto per il 22 e 23 marzo 2026. L’incontro, fissato per sabato 14 marzo alle 18.30 presso la sala convegni di Villa Calvanese, mira a fornire ai cittadini strumenti per formarsi un’opinione consapevole prima della consultazione elettorale. L’evento non è una semplice presentazione ma un vero confronto tra posizioni opposte, moderato dal giornalista Gianfranco Lari. La scelta di organizzare questo dialogo civile riflette l’esigenza di creare spazi di partecipazione attiva nel territorio campano, dove le decisioni collettive richiedono una base informativa solida e pluralista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

