Corriere dello Sport | Napoli Alisson vola | il colpo di Manna che sta cambiando la stagione

Alisson, portiere del Napoli, si sta distinguendo per le sue prestazioni in questa stagione. La società ha puntato su di lui con un acquisto importante, portando in squadra il colpo di Manna. La sua presenza tra i pali sta influenzando i risultati della squadra, che continua a mostrare segnali di crescita. Le sue parate decisive sono diventate uno degli elementi più osservati dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Sette minuti. Tanto è bastato ad Alisson Santos per lasciare il segno anche contro il Torino. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l'esterno brasiliano si sta rivelando il vero volto nuovo del Napoli: due gol nelle prime partite al Maradona, il secondo in quattro giornate di campionato e una crescita che lo sta rendendo sempre più centrale nel progetto di Conte. Secondo quanto evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l'operazione chiusa a gennaio dal direttore sportivo Manna si sta trasformando in uno dei colpi più riusciti della stagione.

Conte ha il suo esterno, il brasiliano in arrivo.

