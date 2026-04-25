La Roma sta pianificando un cambio alla guida del settore sportivo, con un possibile arrivo di un nuovo dirigente che potrebbe prendere il posto di un attuale responsabile. La decisione arriva dopo un periodo di valutazioni interne e discussioni su eventuali riorganizzazioni. Non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali né tempistiche precise per questa trasformazione. La società ha confermato di essere al lavoro per definire il futuro della propria struttura dirigenziale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. ROMA – La Roma prepara una possibile rivoluzione dirigenziale. Come racconta Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, il club giallorosso vive una fase di grande incertezza interna: rinnovi congelati, decisioni sui riscatti ancora in sospeso e una struttura societaria incompleta, senza figure chiave come amministratore delegato e direttore generale. In questo scenario, anche la posizione del direttore sportivo Massara appare tutt’altro che solida. Secondo Giorgio Marota del Corriere dello Sport, senza la copertura di Ranieri, il dirigente è esposto alle valutazioni della proprietà, con segnali poco incoraggianti provenienti da Houston.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport – “Roma, rivoluzione in arrivo: Manna nel mirino per il dopo Massara”

Notizie correlate

Corriere dello Sport: “Scott mette la Roma nel mirino”Corriere dello Sport: “Scott mette la Roma nel mirino”"> NAPOLI – Scott McTominay non molla.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna il boss: Parma nel mirino e record nel mirino”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Rivoluzione Roma, Friedkin sta con Gasperini: pensa di cambiare ruolo a Ranieri; Roma, c’è reazione ma non basta; E già, la Roma è una cosa seria; Gasperini: Non sono una brutta persona. Poi lascia la conferenza in lacrime e sbatte la porta.

Napoli-Cremonese 4-0, Serie A: show al Maradona, Conte torna secondoSi alza il sipario sulla 34ª giornata di campionato, con gli azzurri di Conte a caccia di riscatto al Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Real Madrid, Asensio non convocato: tutta colpa della cerettaA Madrid Vinicius mattatore: doppietta e sigillo di Asensio, Salah lascia una speranza a Klopp per il ritorno. A Manchester dominio Citizens con De Bruyne, Reus nel finale ferisce gli inglesi ma al 90 ... corrieredellosport.it

Corriere della Sera. . Nelle immagini, la rapina commessa nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 in Stazione Centrale a Milano ai danni di un viaggiatore. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, entrambi di nazionalità marocchina, c - facebook.com facebook

Il Corriere oggi lancia una ghiotta indiscrezione: che il centrodestra milanese chieda ad Alessandro Spada, ex presidente di Assolombarda, di candidarsi per fare il sindaco di Milano x.com