Corriere dello Sport | Hojlund cerca il riscatto
Rasmus Hojlund sta cercando di segnare di nuovo, nel momento più difficile della stagione del Napoli. Il giocatore ha avuto difficoltà a trovare la rete nelle ultime partite e ora vuole invertire questa tendenza. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, sperando di migliorare il rendimento offensivo. Hojlund punta a contribuire con un gol per aiutare la squadra a ottenere risultati positivi.
"> Rasmus Hojlund vuole ritrovare il gol nel momento più delicato della stagione del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante danese attraversa il periodo più complicato da quando veste la maglia azzurra: sono infatti trascorsi due mesi dall’ultima conclusione nello specchio della porta e dall’ultimo centro realizzato in campionato. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda come l’ultima rete di Hojlund risalga al 14 marzo contro il Lecce al Maradona. In quell’occasione il centravanti aveva raggiunto quota 10 gol in Serie A e 14 stagionali, eguagliando il proprio record personale registrato con il Manchester United nella stagione 2023-2024.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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