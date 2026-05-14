Corriere dello Sport | Hojlund cerca il riscatto

Rasmus Hojlund sta cercando di segnare di nuovo, nel momento più difficile della stagione del Napoli. Il giocatore ha avuto difficoltà a trovare la rete nelle ultime partite e ora vuole invertire questa tendenza. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, sperando di migliorare il rendimento offensivo. Hojlund punta a contribuire con un gol per aiutare la squadra a ottenere risultati positivi.

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