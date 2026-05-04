Il Napoli si avvicina alla partita contro il Bologna, con l’attaccante Rasmus Hojlund che non segna da 49 giorni. La lunga assenza dal gol rappresenta un problema per la squadra, che spera di poter contare su di lui per riscattarsi. La sfida si presenta come un’opportunità importante per il giocatore di migliorare il proprio rendimento e ritrovare fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

"> Il Napoli si prepara alla sfida decisiva contro il Bologna con un nodo da sciogliere: il momento di Rasmus Hojlund. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante danese ha allungato il suo digiuno realizzativo a 49 giorni, senza segnare dal match contro il Lecce del 14 marzo. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, evidenzia come il centravanti continui a lavorare per la squadra, ma stia attraversando una fase complicata sotto porta. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il periodo negativo è legato anche allo stress accumulato durante una stagione intensa, vissuta da unico riferimento offensivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: Napoli, Hojlund a secco: “Digiuno da 49 giorni, Bologna per il riscatto”

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