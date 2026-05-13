Da Gaza a Roma | quattro studenti palestinesi accolti nella Capitale grazie ai corridoi universitari

Quattro studenti palestinesi sono arrivati ieri a Fiumicino e si trasferiranno a Roma per proseguire gli studi. Sono stati accolti grazie a un accordo firmato a febbraio tra la Sapienza Università di Roma, la Diocesi di Roma e la Comunità di Sant’Egidio. Questi giovani, provenienti da Gaza, potranno frequentare l’università e vivere nella capitale italiana per i prossimi anni.

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