Richiedenti asilo la Questura di Roma ostacola anche chi arriva con corridoi umanitari per le torture subite in Libia

La Questura di Roma ha ostacolato l’ingresso di richiedenti asilo che arrivano attraverso corridoi umanitari, anche coloro che sono vittime di torture in Libia. Un esempio è quello di R., un ragazzo di ventiquattro anni arrivato in Italia lo scorso dicembre, il cui caso ha riacceso l’attenzione sull’attività dell’Ufficio immigrazione di via Patini.

Il caso di R., un ragazzo di ventiquattro anni arrivato in Italia lo scorso dicembre, riaccende i riflettori sull' Ufficio immigrazione di via Patini a Roma. La sua non è la storia di uno sbarco sulle coste del Sud Italia, ma quella di una persona regolarmente atterrata a Fiumicino attraverso un corridoio umanitario, frutto di un protocollo tra istituzioni e organizzazioni religiose come la Comunità di Sant'Egidio. "Un'alternativa legale e sicura. un modo per rispondere anche alla domanda sulla nostra sicurezza", è scritto sul sito del ministero degli Esteri, che spiega il "patrocinio privato" degli enti che garantiscono alle persone "alloggio e assistenza economica per il periodo di tempo necessario all'espletamento dell'iter della richiesta di protezione internazionale".