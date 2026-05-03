Ricerche in forze per un ragazzo smarrito nei boschi | ritrovato nella notte

Nella notte, i soccorritori sono intervenuti per trovare un ragazzo disperso nei boschi sopra Valmadrera, in zona Moregallo. Le ricerche sono durate diverse ore fino a quando il giovane è stato ritrovato e condotto in sicurezza. L’intervento ha coinvolto squadre di vigili del fuoco e volontari, che hanno perlustrato l’area con diverse tecniche di ricerca. Alla fine, il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni.

Intervento a lieto fine dei soccorsi nella notte per un ragazzo disperso nei boschi sopra Valmadrera, in zona Moregallo. Sono infatti terminate dopo un'ora - con il ritrovamento del giovane - le ricerche del ventenne scomparso in zona Moregallo alle ore 4 di domenica 3 maggio.I vigili del fuoco.🔗 Leggi su Leccotoday.it The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Scomparso da casa, ritrovato nella notte nei boschi dietro il Mirabello: decisivo Joker, il cane molecolareGrande apprensione a Cantù: l’uomo, scalzo e disorientato, è stato individuato grazie all’unità cinofila dopo ore di ricerche Grande apprensione... Si perde nei boschi nella notte: 78enne ritrovata all’alba grazie al segnale del cellulareOre di ricerche tra freddo e buio a Rieti: decisivo l’elicottero della Guardia di finanza che ha rintracciato il segnale del telefono della donna e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ricerche in forze per un ragazzo smarrito nei boschi: ritrovato nella notte; Terni, ricerche in corso per uomo scomparso: in campo forze dell'ordine, elicottero dei vigili del fuoco e sommozzatori; I problemi strutturali del sistema che governa le forze di polizia italiane; Pokémon GO e LEGO uniscono le forze per il Festival di Pokémon GO 2026 a Copenaghen. Proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa UniboQuinto giorno di ricerche di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni residente in provincia di Padova, della quale non si hanno più notizie dalla sera di martedì 6 gennaio 2026. La ragazza, ... rainews.it Kitesurfer di Erchie disperso, ricerche verso la Calabria - facebook.com facebook