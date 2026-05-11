Scomparso nel nulla ritrovato dal drone dei carabinieri | tragico epilogo per pensionato 77enne

Un pensionato di 77 anni scomparso da Villa Literno domenica mattina è stato ritrovato senza vita dopo essere stato cercato per giorni. Le forze dell’ordine avevano impiegato un drone per le ricerche, che hanno portato al ritrovamento. La scomparsa aveva destato preoccupazione tra familiari e residenti, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

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Tragico epilogo a Villa Literno per la scomparsa di Antonio Corso, il pensionato di 77 anni di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di domenica 10 maggio.L’uomo è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di oggi in una zona rurale ricoperta dalla vegetazione nei pressi di corso Umberto.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scomparso da diverse ore, tragico epilogo: ritrovato senza vitaTragico epilogo per le ricerche del giovane di meno di 30 anni che risultava scomparso dal pomeriggio di martedì. Leggi anche: Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli, Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri Argomenti più discussi: Ohashi Yoshiyuki, l'intellettuale giapponese trovato cadavere nel Tevere. Era scomparso dall'Esquilino; Davide Lucchelli scomparso a Budapest e ritrovato, il batterista era in tour con la band Oggetto Sconosciuto; Scomparso nel nulla sulle montagne di Lecco 6 anni fa: quelle ossa trovate nei boschi sono di Osvaldo Lanfredini; Tiziano Allegretti scomparso dal Quadraro e il motorino in un fosso: dopo 21 anni è come sparito nel nulla. È stato ritrovato e sta bene Davide Lucchelli , il batterista di 24 anni scomparso a Budapest tre giorni fa. Ha chiamato al telefono il padre e ha detto di trovarsi ancora nella capitale ungherese. Su cosa abbia fatto in questi giorni dovrà dare spiegazioni non solo x.com [WP] Dopo il naufragio ti sei ritrovato su un'isola sconosciuta, essendo l'unico umano del gruppo non sai se dovresti dire agli altri sopravvissuti che le loro aspettative su di te sono irrealistiche. reddit Scomparso nel nulla, ritrovato dal drone dei carabinieri: tragico epilogo per pensionato 77enneE' stato individuato in una zona rurale grazie a un drone dei carabinieri. Inutili i soccorsi: il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ... casertanews.it