Cordoba-Albacete venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21:00 è prevista la sfida tra Cordoba e Albacete. Dopo aver vinto contro il Granada domenica scorsa, il Cordoba si trova a cinque punti dalla zona playoff, con nove punti ancora disponibili in classifica. Le formazioni ufficiali non sono state ancora comunicate, e le quote per la partita sono in fase di aggiornamento.

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Dopo la vittoria contro il Granada di domenica scorsa, il Cordoba si è portato a cinque punti dalla zona playoff, con nove punti ancora in palio. Pertanto, una vittoria contro l’Albacete sarebbe fondamentale per mantenere la pressione su squadre come Burgos, Eibar, Castellón, Málaga e Las Palmas. Un’altra vittoria Nuevo Arcángel, che sarebbe la quarta consecutiva, permetterebbe agli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cordoba-Albacete (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Albacete-Castellon (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Albacete e Castellon si gioca alla stessa ora di quella tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso... Argomenti più discussi: Pronostico Córdoba - Albacete: analisi e quote; Córdoba - Albacete: statistiche e dati partita; Córdoba CF - Albacete Pronostico e confronto quote 15.05.2026.