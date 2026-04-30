Leeds-Burnley venerdì 01 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 21:00 si svolge la partita tra Leeds e Burnley. Leeds si trova al quindicesimo posto in classifica con 40 punti, mentre il Tottenham, che occupa il terzultimo posto, si trova a sei punti di distanza. Le formazioni e le quote delle scommesse sono state rese note, e i pronostici sono già stati pubblicati. La sfida si preannuncia importante per entrambe le squadre in ottica salvezza.

Il Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso la conquista aritmetica della salvezza battendo un Burnley che invece, perdendo a Turf Moor contro il Manchester City, è ufficialmente retrocesso in Championship. La partita dunque conta quasi solo peri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Real Zaragoza-Granada CF (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSolo poche settimane fa, dopo una stagione di sofferenze, il Granada è riuscito a tirare un sospiro di sollievo con tre vittorie e un pareggio,... Girona-Maiorca (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre a MontiliviNelle ultime giornate la lotta salvezza del campionato spagnolo è diventata infuocata: la competitività si è alzata tantissimo e ora potrebbero non... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ampadu: il Leeds farà tesoro dell'eliminazione in FA Cup nella lotta salvezza in Premier League; Leeds v Burnley team news, four out and four doubtful as two return; La classifica di Premier League: lo United vince ed è terzo in solitaria; Pronostico Leeds United - Burnley: analisi e quote. Pronostico Leeds-Burnley: destini oppostiLeeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it BLASTING STATEMENT: Chris Wilder fires clear warning to Leeds United and Burnley in promotion race – ‘Keep swinging’ [check comments for story Link] - facebook.com facebook Leverkusen 0-2 @FCBayern RCSA 0-2 @ogcnice Atalanta 1-2 #Lazio #J12 FAR Rabat 0-0 Berkhane FC Porto 0-0 Sporting #J34 Bournemouth 2-2 Leeds #J34 Burnley 0-1 @ManCity #J44 - @BCFC 2-1 Pr x.com