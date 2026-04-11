In una lunga intervista a Sport Mediaset, Sommer ha parlato dell’attuale fase dell’Inter, evidenziando gli obiettivi di vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Ha anche confrontato le differenze tra gli allenatori Chivu e Inzaghi, senza però fare promesse sul proprio ruolo futuro. La discussione si è concentrata sulle prospettive della squadra e sulle caratteristiche delle guide tecniche, lasciando aperta ogni eventuale decisione.

di Alberto Petrosilli Sommer ha analizzato il momento dell’Inter soffermandosi anche sul proprio futuro in una lunga intervista a Sport Mediaset. Yann Sommer, portiere svizzero dell’Inter, ha rilasciato una bella intervista a Sport Mediaset. Dalle differenze tra Chivu e Inzaghi al futuro in nerazzurro: le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Differenze tra Chivu e Inzaghi? Non mi piace fare paragoni. Abbiamo passato dei momenti bellissimi con Simone e adesso con Christian. Chivu è un allenatore che parla tanto con i giocatori, ascolta quello che pensiamo e per noi è molto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato un po’ rispetto a prima: siamo più verticali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer a Sport Mediaset: «Puntiamo a scudetto e Coppa Italia, vi spiego le differenze fra Chivu e Inzaghi». E sul futuro non si sbilancia

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