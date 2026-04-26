Nelle ultime ore sui social sono esplose discussioni tra i tifosi del Napoli, con molti che affermano: “Se revocano lo scudetto all’Inter, siamo campioni d’Italia”. La questione riguarda il caso Rocchi e ha portato a un forte clamore tra gli supporters, che condividono post e commenti esultanti. Tra le varie reazioni si nota anche la convinzione che il titolo possa essere assegnato al Napoli per la stagione 2025-26.

Il delirio sui social: “Napoli campione d’Italia 2025-26”. C’è un tema che nelle ultime ore ha invaso i social con la forza di un’onda anomala: la possibilità — per ora del tutto teorica — che lo scudetto venga revocato all’Inter e assegnato alla seconda classificata, cioè al Napoli di Antonio Conte. Su X l’hashtag legato alla combinazione «Napoli campione d’Italia» ha cominciato a circolare con insistenza, alimentato dall’intreccio tra l’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi e la corsa scudetto ancora aperta. Il ragionamento dei tifosi è lineare, quasi ingenuo nella sua semplicità: se Rocchi ha orientato designazioni e decisioni Var a favore dell’Inter — come ipotizzano i tre capi di imputazione — allora l’Inter ha vinto barando, e il titolo va tolto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, i tifosi del Napoli impazziscono sui social: “Se revocano lo scudetto all’Inter, siamo campioni d’Italia”

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