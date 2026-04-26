Caso Rocchi i tifosi del Napoli impazziscono sui social | Se revocano lo scudetto all’Inter siamo campioni d’Italia

Da ilnapolista.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sui social sono esplose discussioni tra i tifosi del Napoli, con molti che affermano: “Se revocano lo scudetto all’Inter, siamo campioni d’Italia”. La questione riguarda il caso Rocchi e ha portato a un forte clamore tra gli supporters, che condividono post e commenti esultanti. Tra le varie reazioni si nota anche la convinzione che il titolo possa essere assegnato al Napoli per la stagione 2025-26.

Il delirio sui social: “Napoli campione d’Italia 2025-26”. C’è un tema che nelle ultime ore ha invaso i social con la forza di un’onda anomala: la possibilità — per ora del tutto teorica — che lo scudetto venga revocato all’Inter e assegnato alla seconda classificata, cioè al Napoli di Antonio Conte. Su X l’hashtag legato alla combinazione «Napoli campione d’Italia» ha cominciato a circolare con insistenza, alimentato dall’intreccio tra l’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi e la corsa scudetto ancora aperta. Il ragionamento dei tifosi è lineare, quasi ingenuo nella sua semplicità: se Rocchi ha orientato designazioni e decisioni Var a favore dell’Inter — come ipotizzano i tre capi di imputazione — allora l’Inter ha vinto barando, e il titolo va tolto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

caso rocchi i tifosi del napoli impazziscono sui social se revocano lo scudetto all8217inter siamo campioni d8217italia
© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, i tifosi del Napoli impazziscono sui social: “Se revocano lo scudetto all’Inter, siamo campioni d’Italia”

Notizie correlate

Ferrara viene escluso dal murale con i campioni del Napoli e si sfoga sui social: “So il motivo. Per fortuna ci sono tifosi che conoscono i fatti”“Mentirei se fingessi di non conoscerne il motivo reale, nonostante le supercazzole che sono state accampate”.

Corsa Scudetto, Braglia: “L’Inter vincerà lo Scudetto. Napoli-Milan? Se perdono, i rossoneri rischiano grosso”Manca sempre meno alla doppia sfida a distanza che può decidere le sorti del campionato.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La replica di Rocchi, per l'accusa ha favorito due volte l'Inter, è Calciopoli-bis? Esplode la rabbia dei tifosi; Favoriti e beffati? Caso Rocchi, tifosi dell'Inter tra incredulità e ironia: Eppure siamo riusciti a perdere lo scudetto; Rocchi indagato, la Procura generale dello Sport chiede una relazione a quella della Figc; Rocchi indagato, l’Inter nel mirino: è la nuova calciopoli?.

caso rocchi caso rocchi i tifosiLa replica di Rocchi, per l'accusa ha favorito due volte l'Inter, è Calciopoli-bis? Esplode la rabbia dei tifosiL'inchiesta giudiziaria in atto sul designatore arbitrale italiano, Gianluca Rocchi, ha scatenato l'ira dei tifosi sul web. I commenti sulla vicenda accendono una bufera. sport.virgilio.it

caso rocchi caso rocchi i tifosiMa in concorso con chi?, Max aveva capito: il caso Rocchi infuoca i socialIl designatore finisce al centro dello scandalo e i tifosi sul web non perdono l'occasione per evidenziare il loro punto di vista, ricordando anche con ironia quanto accaduto con ... tuttosport.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.