Lazio Atalanta Coppa Italia stadio Olimpico quasi deserto | una semifinale dal clima surreale

Lo stadio Olimpico si presenta quasi vuoto in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, in programma alle 21. L’impianto, solitamente affollato, appare con poche persone presenti, creando un’atmosfera insolita e surreale per la partita. La gara si svolge in un contesto di assenza di pubblico e con un’atmosfera diversa dal solito, caratterizzata da un clima silenzioso e poco affollato.

Atalanta-Lazio 0-2: Ederson e Zalewski in gol in un Olimpico quasi desertoI biancocelesti cadono contro la Dea in uno stadio quasi vuoto per la contestazione della tifoseria laziale.

Coppa Italia, Lazio-Atalanta: semifinale d'andata all'Olimpico, probabili formazioni e orari tvRoma 3 marzo 2026 - Negli ultimi anni il livello della competizione al vertice della Serie A è aumentato.

