' Together' allo stadio Olimpico | la scultura di Lorenzo Quinn per la finale di Coppa Italia
Una grande scultura di sei metri di altezza e oltre dieci di larghezza è stata installata allo stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia. Realizzata dall'artista Lorenzo Quinn, rappresenta un intreccio di barre d'acciaio che formano un’esplosione di linee e forme. L’opera è stata collocata nelle ore precedenti alla partita e rimarrà esposta fino al termine dell’evento.
Roma si prepara alla finale di Coppa Italia e lo fa in grande stile. Da domani, quando Lazio e Inter si contenderanno il trofeo, lo Stadio Olimpico non sarà solo teatro di calcio: sarà anche una galleria d’arte a cielo aperto. Davanti alla Tribuna Autorità sarà visibile ‘Together’, l’installazione monumentale di Lorenzo Quinn: sei metri d’altezza, più di dieci di larghezza, un’esplosione di barre d’acciaio intrecciate a formare due mani che si sfiorano nell’istante preciso in cui nasce qualcosa di più grande dei singoli. L’opera ha già agito da ponte culturale alle Piramidi di Giza. Ora approda a Roma, città natale dell’artista, e resterà per un mese.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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