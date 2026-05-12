' Together' allo stadio Olimpico | la scultura di Lorenzo Quinn per la finale di Coppa Italia

Una grande scultura di sei metri di altezza e oltre dieci di larghezza è stata installata allo stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia. Realizzata dall'artista Lorenzo Quinn, rappresenta un intreccio di barre d'acciaio che formano un’esplosione di linee e forme. L’opera è stata collocata nelle ore precedenti alla partita e rimarrà esposta fino al termine dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma si prepara alla finale di Coppa Italia e lo fa in grande stile. Da domani, quando Lazio e Inter si contenderanno il trofeo, lo Stadio Olimpico non sarà solo teatro di calcio: sarà anche una galleria d’arte a cielo aperto. Davanti alla Tribuna Autorità sarà visibile ‘Together’, l’installazione monumentale di Lorenzo Quinn: sei metri d’altezza, più di dieci di larghezza, un’esplosione di barre d’acciaio intrecciate a formare due mani che si sfiorano nell’istante preciso in cui nasce qualcosa di più grande dei singoli. L’opera ha già agito da ponte culturale alle Piramidi di Giza. Ora approda a Roma, città natale dell’artista, e resterà per un mese.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - 'Together' allo stadio Olimpico: la scultura di Lorenzo Quinn per la finale di Coppa Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finale di Coppa Italia, cambia la viabilità per Ancona-Pistoiese: tutte le indicazioni per arrivare allo stadioL’invito rivolto ai tifosi è quello di raggiungere l’impianto con largo anticipo, per evitare code e facilitare le operazioni di controllo ANCONA -... I tifosi della Lazio rispondono all’appello di Sarri, entreranno allo stadio per la finale di Coppa ItaliaItifosi della Lazio andranno alla finale di Coppa Italia? La risposta è arrivata nel modo più laziale possibile: sì alla finale, no al derby. Argomenti più discussi: Coppa Italia, la vigilia dell'Inter: allenamento alle 9.30, conferenza alle 19; Coppa Italia, il programma di Lazio e Inter alla vigilia della finale allo stadio Olimpico; Lazio, la vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter: il programma; Lazio-Inter, verso la finale di Coppa Italia: il programma conferenze e allenamenti. Coppa Italia | Lazio-Inter, all'Olimpico 'Together' di Lorenzo QuinnIn vista della finale di Coppa Italia, in programma domani alle 21, l'Olimpico ospiterà un'opera del Maestro Lorenzo Quinn ... cittaceleste.it