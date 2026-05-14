Coppa Italia all’Inter sorride la Roma | il 6° posto garantisce l’Europa League

Nella serata di ieri si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia, con l’Inter che ha vinto il trofeo grazie a un autogol di Marusic e a un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Inter, mentre la Roma ha mantenuto il sesto posto in classifica, assicurandosi così un posto in Europa League nella prossima stagione.

Si è disputata nella serata di ieri, allo Stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia, che ha regalato all’Inter il secondo trofeo stagionale, conquistato grazie all’autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez, in un primo tempo che ha ipotecato la vittoria finale. Spettatrice indirettamente interessata all’esito della gara era anche la Roma, che sperava in una vittoria nerazzurra È ufficiale: sarà almeno Europa League. Nel pieno di questa corsa alla Champions arrivano i primi verdetti verso la prossima stagione europea della Roma: se la vittoria al cardiopalma contro il Parma aveva garantito un posto certo nelle competizioni continentali per il 20262027, il trionfo degli uomini di Chivu in finale di Coppa ha assicurato che la Roma non giocherà la Conference League.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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