Il 13 maggio alle 21 si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Se la Lazio vincesse, otterrebbe un posto in Europa League, indipendentemente dal risultato in campionato. La Roma, che attualmente si trova al sesto posto, non avrebbe più accesso alla competizione europea attraverso la classifica di Serie A. La partita rappresenta quindi un'occasione importante per entrambe le squadre per ottenere un obiettivo stagionale.

Cosa succede se la Lazio vince la Coppa Italia? E se invece trionfa l'Inter? Il 13 maggio, alle ore 21, si giocherà tra biancocelesti e nerazzurri la partita decisiva per assegnare il trofeo fondato nel 1922. Una finale che non assegna solo una coppia, ma ha un notevole impatto sui posti disponibili per le competizioni europee. Sono diversi gli scenari da prendere in considerazione. Attenti al risultato non saranno solo i tifosi delle due squadre in campo, ma anche quelli di Roma, Atalanta, Como e Bologna, che lottano per un posto in Champions, Europa e Conference League.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cosa succede se la Lazio vince la Coppa Italia (e perché alla Roma non basta il sesto posto per l'Europa League)

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