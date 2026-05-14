Nel bilancio del 2025, Coop Unione Amiatina registra risultati economici superiori alle aspettative, con un incremento rispetto all’anno precedente. La cooperativa ha annunciato nuovi investimenti e ha rafforzato la sua presenza nelle comunità locali. I dati evidenziano una crescita complessiva che coinvolge anche l’espansione dei servizi e delle attività sul territorio. Questi aspetti confermano un andamento positivo rispetto agli anni precedenti.

Un bilancio in crescita, nuovi investimenti e un ruolo sempre più centrale nelle comunità. Coop Unione Amiatina archivia il 2025 con risultati economici positivi. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio annuale che registra un utile superiore a 817mila euro e vendite complessive pari a 98,4 milioni di euro, con risultati superiori sia al 2024 che alle previsioni di budget. Numeri considerati particolarmente significativi in un quadro economico ancora complesso, segnato dall’aumento dei costi energetici, dall’inflazione e dalle tensioni internazionali che continuano a incidere sul potere d’acquisto delle famiglie. All’assemblea erano presenti anche il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e Massimo Carlotti, responsabile Area Vasta di Legacoop Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coop Unione Amiatina: "Risultati di bilancio più rosei delle attese"

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