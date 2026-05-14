Coop Unione Amiatina | Risultati di bilancio più rosei delle attese
Nel bilancio del 2025, Coop Unione Amiatina registra risultati economici superiori alle aspettative, con un incremento rispetto all’anno precedente. La cooperativa ha annunciato nuovi investimenti e ha rafforzato la sua presenza nelle comunità locali. I dati evidenziano una crescita complessiva che coinvolge anche l’espansione dei servizi e delle attività sul territorio. Questi aspetti confermano un andamento positivo rispetto agli anni precedenti.
Un bilancio in crescita, nuovi investimenti e un ruolo sempre più centrale nelle comunità. Coop Unione Amiatina archivia il 2025 con risultati economici positivi. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio annuale che registra un utile superiore a 817mila euro e vendite complessive pari a 98,4 milioni di euro, con risultati superiori sia al 2024 che alle previsioni di budget. Numeri considerati particolarmente significativi in un quadro economico ancora complesso, segnato dall’aumento dei costi energetici, dall’inflazione e dalle tensioni internazionali che continuano a incidere sul potere d’acquisto delle famiglie. All’assemblea erano presenti anche il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e Massimo Carlotti, responsabile Area Vasta di Legacoop Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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