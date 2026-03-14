LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | una delle gare più iconiche e attese Assente Klaebo

Oggi si svolge la gara di sci di fondo di 50 km a Oslo, valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La competizione si tiene sulla classica pista di Holmenkollen e vede la partecipazione di numerosi atleti, mentre tra i favoriti manca il norvegese Klaebo. La corsa è seguita in diretta da appassionati e appassionate di tutto il mondo.

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mitica 50 chilometri (a tecnica libera) di OSLO-HOLMENKOLLEN: arriva l’appuntamento più atteso, dai norvegesi, dagli appassionati. Preparate gli spiedi se siete in loco, nella magica collina della capitale della Norvegia. La 50km di Oslo non è una gara, è un festival. Non a caso viene chiamato così il fine settimana di competizioni che si disputano proprio nella località più fascinosa degli sport invernali, dove si festeggia lo sci nordico come merita: con il pienone in tutte le gare. L’occasione è propizia chiaramente per festeggiare il mito di JOHANNES HOESFLOT KLAEBO, che... 🔗 Leggi su Oasport.it

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