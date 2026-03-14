LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | una delle gare più iconiche e attese

Oggi si svolge la gara di sci di fondo di 50 chilometri in tecnica libera a Oslo-Holmenkollen, un evento molto seguito dagli appassionati e dai norvegesi. La competizione, considerata una delle più iconiche, è trasmessa in diretta e attira l’attenzione di numerosi spettatori. La partenza è prevista per questa mattina, con gli atleti pronti a scendere in pista per affrontare la lunga distanza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mitica 50 chilometri (a tecnica libera) di OSLO-HOLMENKOLLEN: arriva l’appuntamento più atteso, dai norvegesi, dagli appassionati. Preparate gli spiedi se siete in loco, nella magica collina della capitale della Norvegia. La 50km di Oslo non è una gara, è un festival. Non a caso viene chiamato così il fine settimana di competizioni che si disputano proprio nella località più fascinosa degli sport invernali, dove si festeggia lo sci nordico come merita: con il pienone in tutte le gare. L’occasione è propizia chiaramente per festeggiare... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: la gara transita a Canazei, 50 km all’arrivo Leggi anche: LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Barp nel gruppo di testa dopo i primi 10 km, Pellegrino non è al via Aggiornamenti e notizie su LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Klaebo è un mostro, Korostelev riporta la Russia sul podio. Enorme Italia!; Laura Pirovano trionfa in discesa in Val di Fassa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Sci di fondo oggi in tv: orari sprint tl Lahti 2026, programma, streaming. SCI DI FONDO / Tricolori U14 di Passo Cereda: Gioele Pellegrino ai piedi del podio nella gimkanaBuone prove per gli atleti cuneesi di Entracque Alpi Marittime e Valle Stura nella prima giornata dei Campionati Italiani ... targatocn.it LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed EvensenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona serata! 18.13: Fra mille colpi di scena, vincono ... oasport.it TVA Sicilia. . Sci. A Piancavallo le gare di "Coppa Sicilia 2026", "Coppa Adrano” e “Memorial Pippo Maccarrone". Ottime prestazioni degli atleti dello Sci club Adrano - facebook.com facebook