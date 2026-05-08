Sicurezza Zonari La Comune | Che fine ha fatto il progetto di controllo di vicinato?

Anna Zonari, rappresentante de La Comune, ha riproposto la questione riguardante il progetto di controllo di vicinato durante un incontro con gli esponenti della politica locale. La sua domanda riguarda lo stato di avanzamento e le eventuali decisioni prese in merito a questa iniziativa di sicurezza cittadina. La discussione si è concentrata sulla mancanza di aggiornamenti ufficiali rispetto a un progetto annunciato in passato.

Che fine ha fatto il progetto di ‘Controllo di vicinato’? A chiederselo è Anna Zonari (La Comune), che ripropone la questione sui tavoli della politica locale. “Il protocollo risulta scaduto e il progetto non è più attivo dal 2019, tanto che il relativo sito è stato oscurato” specifica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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