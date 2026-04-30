Sorpreso a recuperare cocaina sul tetto di un edificio nella zona nord arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di recuperare un involucro di cocaina situato sul tetto di un edificio nella zona nord della città. L’operazione ha portato all’arresto del soggetto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto senza incidenti, e la droga è stata sequestrata.

Colto mentre tentava di recuperare un involucro di cocaina nascosto sul tetto di un edificio, un 38enne messinese è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Messina Centro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo è scattato nella serata di ieri.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cocaina nascosta nella porta: sequestrati 230 grammi, 38enne arrestatoÈ accaduto nel centro storico: qui i carabinieri hanno notato un uomo già noto alle forze dell'ordine che si aggirava con fare sospetto, e hanno... Leggi anche: Afragola, sorpreso in casa con un chilo di droga: 38enne arrestato alle Salicelle Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tuenno, fermato in auto con cocaina pronta per lo spaccio - Non - Sole; Lo spacciatore itinerante finisce nella rete dei carabinieri, la droga nascosta negli ovetti; Blitz antidroga nei vicoli della movida: trovati tre etti di hashish in casa di un 19enne; Cesena, sorpreso a spacciare cocaina: 19enne arrestato. Messina: sorpreso con 60 grammi di cocaina nascosti nel tetto, giovane arrestatoNella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza un messinese, 38enne, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pu ... strettoweb.com Cesenatico, sorpreso a spacciare cocaina: 19enne arrestatoNei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 19enne albanese, presunto responsabile del reato di detenzione e spaccio di ... corriereromagna.it Milinkovic-Savic sorpreso dai tifosi del Napoli: "C'era una cosa che non mi aspettavo..." - facebook.com facebook Sarebbe sorprendente se l' #Atalanta confermasse Raffaele #Palladino dopo questa stagione. Rapporti tesi con la società da qualche settimana (almeno, lo sarei io, sorpreso) x.com