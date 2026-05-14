Controlli dei carabinieri tra Erba e Asso | pattuglie sulle strade e verifiche nei locali

Il 12 maggio 2026, i carabinieri della compagnia di Como hanno svolto un servizio di controllo del territorio tra Erba e Asso. Le forze dell’ordine hanno pattugliato le strade principali e effettuato verifiche nei locali pubblici presenti nelle aree interessate. L’intervento ha coinvolto più pattuglie, che hanno operato in modo mirato nella giornata, senza ulteriori dettagli sui risultati delle verifiche.

Servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata del 12 maggio 2026 nelle aree dell’erbese e dell’assese, dove i carabinieri della compagnia di Como hanno effettuato una serie di verifiche mirate lungo le principali strade e nei centri abitati della zona.L’attività, organizzata.🔗 Leggi su Quicomo.it

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