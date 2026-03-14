Maxi controlli dei carabinieri a Cantù | pattuglie speciali e posti di blocco tra centro e periferie

Nei giorni scorsi a Cantù, i carabinieri hanno eseguito un’operazione di controllo straordinario che ha coinvolto pattuglie della stazione, dell’aliquota radiomobile e della squadra di intervento operativo del 3° reggimento “Lombardia”. Le attività si sono svolte tra il centro e le periferie della città, con posti di blocco e pattuglie distribuite sul territorio.

Servizio straordinario dei carabinieri con il supporto delle unità speciali del 3° reggimento “Lombardia”: controlli tra movida, quartieri residenziali e periferie Nei giorni scorsi i carabinieri hanno messo in campo un’importante operazione di controllo straordinario del territorio a Cantù, con pattuglie della stazione e dell’aliquota radiomobile affiancate dai militari della squadra di intervento operativo del 3° reggimento carabinieri “Lombardia”. Un dispiegamento di forze che non è passato inosservato: diversi cittadini avevano infatti segnalato anche il sorvolo dell’elicottero dell’Arma tra la Brianza comasca e il territorio di Cantù, nell’ambito delle attività di monitoraggio e sicurezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Cantù nella morsa dei controlli: pattuglie e verifiche a tappeto tra centro e AsnagoPresidi visibili tra Cantù, Asnago e la zona delle giostre: bar controllati, veicoli fermati e verifiche preventive.

Nella morsa dei controlli tra Cantù e Mariano: droni e Cacciatori nei boschi, pattuglie in strada. Identificati i responsabili di due rapineDroni nei boschi, reparti specializzati e controlli a tappeto tra Cantù, Mariano e Guanzate.