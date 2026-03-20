Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca hanno effettuato controlli a tappeto nel Tarantino. Durante le operazioni, sono state sospese due attività di ristorazione per irregolarità riscontrate. Le forze dell’ordine hanno ispezionato diversi locali, verificando conformità alle norme e alla sicurezza. Le attività sospese riguardano esercizi di ristorazione situati nel territorio e sono state chiuse temporaneamente.

Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il coordinamento del Comando Provinciale di Taranto, hanno condotto un servizio ad alto impatto finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro. L’operazione ha visto impegnati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, affiancati dai colleghi delle Stazioni di San Giorgio Ionico e Grottaglie e dal personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Taranto, che hanno concentrato l’attenzione sul contrasto del lavoro sommerso e sulle violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli ad alto impatto nel Tarantino, sospese due attività di ristorazione

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