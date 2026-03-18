La Polizia locale di Falconara ha effettuato controlli approfonditi sui bus di Conerobus, multando 60 persone che non avevano il titolo di viaggio regolare. Durante le operazioni, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni passeggeri e gli agenti. Le verifiche sono continuate su diversi mezzi per garantire la regolarità delle tariffe e la sicurezza dei viaggiatori.

Proseguono i controlli sui passeggeri e sulla regolarità dei titoli di viaggio, con la Polizia locale di Falconara che "torna a bordo" dei mezzi di Conerobus. Il bilancio dell’ultima operazione, che è stata condotta nei giorni scorsi nella zona della stazione ferroviaria, parla chiaro: sono stati trovati e sanzionati ben 60 viaggiatori, sorpresi senza biglietto né abbonamento. Tra questi, 11 hanno accettato di pagare subito la multa. Durante le verifiche tra gli utenti del trasporto pubblico locale, tra l’altro, si sono verificati momenti di tensione che sono stati provocati da due persone che hanno creato disordini. A quel punto, gli agenti li hanno accompagnati in Comando a Palazzo Bianchi e sono risultati entrambi non in regola sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bus, controlli a tappeto. Multati 60 "portoghesi". Tensione con gli agenti

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