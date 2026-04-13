Controlli a tappeto contro il fenomeno della mala-movida a Nichelino arrivano una decina di multe

Sabato 11 aprile 2026, la polizia locale di Nichelino ha condotto controlli straordinari in diversi esercizi commerciali come ristoranti, bar e minimarket, con la collaborazione dei carabinieri locali. Sono state elevate circa dieci sanzioni amministrative nell’ambito delle verifiche rivolte a contrastare il fenomeno della mala-movida. L'operazione ha coinvolto diverse attività della zona nel tentativo di garantire il rispetto delle normative vigenti.

Nella serata di sabato 11 aprile 2026 la polizia locale di Nichelino ha effettuato controlli straordinari, con il supporto della tenenza cittadina dei carabinieri, in ristoranti, bar e minimarket, per contrastare il fenomeno della mala-movida. Le verifiche sono proseguite fino alla tarda notte di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Cassino, movida blindata: 2940€ di multe e controlli a tappetoNella serata di ieri, 20 febbraio 2026, e fino a tarda notte, il territorio del Comune di Cassino (FR) è stato interessato da un articolato servizio... Ladispoli. Controlli straordinari dei Carabinieri contro la “mala movida”. Un arresto, cinque denunce e numerose verifiche nel fine settimanaCronache Cittadine LADISPOLI – Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione di Ladispoli...