Operai senza casco e un lavoratore senza permesso | controlli sui cantieri

Nelle ultime settimane, i Carabinieri della Compagnia di Brunico hanno effettuato controlli approfonditi sui cantieri edili dell’Alto Adige. Durante le verifiche sono stati riscontrati operai che lavoravano senza casco e un lavoratore privo di permesso di soggiorno. I controlli sono stati mirati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle normative sul lavoro.

Controlli serrati nei cantieri edili dell’Alto Adige, dove i Carabinieri della Compagnia di Brunico hanno intensificato nelle ultime settimane le verifiche sulla sicurezza dei lavoratori. Un’attività mirata, concentrata soprattutto tra Val Pusteria e Val Badia, che ha portato alla scoperta di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Contenuti utili per approfondire

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