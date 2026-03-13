I Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 34 anni di Montesarchio, accusato di aver picchiato la compagna. L’uomo è stato bloccato mentre aggrediva la donna e portato in caserma. Le forze dell’ordine hanno notificato l’ordine di custodia cautelare per lesioni aggravate e maltrattamenti. La vicenda si è svolta nel territorio di San Martino Valle Caudina.

I Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 34 anni di Montesarchio, accusato di lesioni aggravate e maltrattamenti nei confronti della compagna. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di Avellino, in attesa della convalida. L’indagato è difeso dall’Avvocato Stefano Melisi. Proseguono le indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e garantire la tutela della vittima. Drone porta smartphone e droga a Poggioreale: sequestrati tre cellulari e. Ieri in Campania: omicidio Bembo, condanna confermata ad Avellino. Arresti per. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bloccato dai Carabinieri mentre picchiava la compagna: 34enne sannita arrestato

