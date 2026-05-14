Contro la dottoressa Fugger due esposti disciplinari ma lei sarà a un congresso su medicina e social con il presidente dell’Ordine

Dopo le polemiche sui social, dove è nota come Minerva Salute, la dottoressa Fugger, responsabile del pronto soccorso di un ospedale, si trova al centro di due esposti disciplinari. Nonostante ciò, parteciperà a un congresso sulla medicina e i social organizzato dalla Società Italiana di Medicina Estetica, un evento al quale prenderà parte anche il presidente dell’Ordine. La sua presenza nel settore medico continua a sollevare interrogativi e discussioni tra gli addetti ai lavori.

Dopo le polemiche social che hanno coinvolto Solange Fugger, responsabile del pronto soccorso dell’Aurelia Hospital e nota online con il nome di Minerva Salute, ora inizia a far discutere anche la sua partecipazione a un congresso organizzato dalla Società Italiana di Medicina Estetica. Partecipazione prevista in una tavola rotonda dove parteciperà anche il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, l’ente chiamato a valutare gli esposti presentati nei confronti di Minerva. La dottoressa e creator era finita al centro del dibattito social per alcune dichiarazioni sui medici gettonisti nei pronto soccorso. «Trovare un medico con partita IVA che davvero fa il medico di pronto soccorso con scienza e coscienza e non per portarsi a casa il turno è molto difficile, sono mosche bianche », aveva dichiarato in un video pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Open.online

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