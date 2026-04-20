Il caso coinvolge Minerva Salute, nota anche come Solange Fugger, una dottoressa specializzata in medicina d’urgenza che ha conquistato un ampio seguito sui social grazie a contenuti sulla sua professione e sulla divulgazione medica. Recentemente, è stato diffuso un video in cui si vedono alcune persone, definite come “gettonisti”, che affermano di aver assunto tachipirina e di essere tornate a lavorare nonostante sintomi influenzali.

Minerva Salute, al secolo Solange Fugger, è un medico urgentista. Negli ultimi anni ha accumulato migliaia di follower sui social, parlando della sua professione e facendo divulgazione su temi medici. Ha pubblicato un video sul ruolo dei medici gettonisti che ha sollevato diversi dubbi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

In Lombardia trovato il primo caso europeo di influenza aviaria H9, Bertolaso: “È un paziente arrivato dall’estero”In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9.

Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi: “Scelta presa da tempo, nessuna influenza del caso Corona”Con una lettera rivolta ai lettori, Signorini comunica che lascerà la direzione di Chi, settimanale che dirige da quasi 20 anni, spiegando tuttavia...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il tonfo di Minerva: dalle buone intenzioni al culto di sé; Il caso Minerva Salute, la dottoressa Fugger e il video sui gettonisti: Influenza? Tachipirina e lavori; Tic Festival, tra gli ospiti di oggi Minerva Salute, Max Angioni e i campioni di Milano-Cortina; Solange Fugger, la primaria più giovane d'Italia e con 700mila follower su TikTok: Negli ospedali manca gente motivata a fare questo...

Il caso Minerva Salute, la dottoressa Fugger e il video sui gettonisti: Influenza? Tachipirina e lavoriMinerva Salute, al secolo Solange Fugger, è un medico urgentista. Negli ultimi anni ha accumulato migliaia di follower sui social, parlando della sua professione e facendo divulgazione su temi medici. fanpage.it

Chi è Minerva Salute, la dottoressa di TikTok Solange Fugger al podcast di Gazzoli: «Mostro la realtà, senza ridicolo»È la primaria più giovane d’Italia, medico d’urgenza e direttrice di un Pronto Soccorso a Roma. Sui social è una delle voci più autorevoli quando si parla di medicina senza filtri, senza ... ilmattino.it

Negli ultimi giorni sta facendo parecchio discutere un video di Minerva Salute sui cosiddetti “medici gettonisti”. La tesi è che i liberi professionisti spesso manchino di senso di responsabilità. x.com

Minerva Salute. . Io comunque me ne sento max 32. Grazie ad ognuno di voi che mi ha fatto gli auguri #medicina #medico #perte #birthday - facebook.com facebook